Crysis Remastered Trilogy annoncé sur Nintendo Switch

Après la parution en juillet 2020 de Crysis Remastered sur l'eShop de la Nintendo Switch, Crytek remet le couvert en annonçant ce jour Crysis Remastered Trilogy. Comme son nom l'indique, cette compilation proposera de retrouver Crysis, Crysis 2 et Crysis 3 en version remasterisée sur Nintendo Switch et les supports concurrents. A noter que si les versions PS4 et Xbox One auront le droit à leur version physique, il n'a pas encore été indiqué si la Nintendo Switch aura le même traitement de faveur.

Attendu pour cet automne 2021 , nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce du jeu ci-dessous.

Crytek annonce aujourd'hui que la trilogie Crysis Remastered sortira sur consoles et PC cet automne. La trilogie Crysis Remastered comprend les remasters solo de Crysis, Crysis 2 et Crysis 3, optimisés en partenariat avec Saber Interactive pour les consoles et le matériel PC actuels. Ce pack de trois jeux sera disponible sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et sur PC, avec une jouabilité encore plus fluide sur les PS5 et Xbox Series X/S de nouvelle génération. Crysis Remastered est disponible sur ces plateformes dès maintenant, et les remasters de Crysis 2 et Crysis 3 seront également disponibles séparément.

La trilogie Crysis Remastered permettra aux joueurs qui ne sont pas familiers avec la franchise de pouvoir jouer à toute l'histoire depuis le tout début grâce à ce bundle tout-en-un.

Les joueurs seront transportés à travers les îles de la Corée du Nord, à New York où ils devront sauver l'humanité d'un virus mortel, jusqu'à la finale où ils seront en mission de vengeance pour découvrir la vérité sur C.E.L.L.

La trilogie Crysis comprend :

Crysis Remastered :

Une simple mission de sauvetage se transforme en une guerre totale lorsque des envahisseurs extraterrestres envahissent une chaîne d'îles nord-coréennes. Dans la peau du super-soldat Nomad, vous êtes armé d'une puissante nanocombinaison dotée de capacités de vitesse, de force, d'armure et de camouflage. Utilisez un vaste arsenal d'armes modulaires et adaptez vos tactiques et votre équipement pour dominer vos ennemis dans un énorme monde en bac à sable.

Crysis 2 Remastered :

Les extraterrestres sont revenus dans un monde ravagé par des catastrophes climatiques. Alors que les envahisseurs dévastent New York et lancent un assaut qui menace l'anéantissement total de l'humanité, vous êtes le seul à disposer de la technologie nécessaire pour mener la riposte. Équipé de la Nanosuit 2.0 améliorée, personnalisez votre combinaison et vos armes en temps réel et débloquez de puissantes capacités dans la bataille pour la survie de l'humanité.

Crysis 3 Remastered :

La ville de New York a été transformée en une forêt tropicale urbaine tentaculaire abritée par un nanodôme géant. Prophet doit se battre dans sept quartiers distincts contre des forces humaines et extraterrestres, en utilisant la technologie supérieure de la Nanosuit pour déployer une force brute ou en optant pour la furtivité pour atteindre ses objectifs. Équipé d'un arc Predator mortel, il n'y a pas de mauvaise façon de sauver le monde.