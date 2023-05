Crying Suns dépasse les 2 millions de joueurs et s'offre une nouvelle extension gratuite

Après avoir conquis notre ami C-Ptique lors de sa sortie en 2021, Le Tactical-RPG Crying Suns développé par les français de Alt Shift semble avoir fait son bonhomme de chemin. Le studio vient en effet de confirmer que les 2 millions de joueur ont été atteints toute plateformes confondues, et qu'une mise à jour majeure allait bientôt voir le jour. Baptisée Last Orders, l'extension gratuite sera officiellement disponible à partir du 17 mai sur Nintendo Switch, et proposera entre autres les éléments suivants :

2 nouveaux vaisseaux jouables avec chacun leur style de jeu dépendant de la faction

4 nouveaux officiers spéciaux (2 par nouvelle faction)

12 nouveaux équipements pour les phases de combat (armes, unités, systèmes auxiliaires, etc.)

30 nouveaux événements liés aux nouvelles factions

De nouveaux succès à débloquer

De nouvelles fonctionnalités améliorant l’ergonomie et la qualité globale de l’expérience de jeu