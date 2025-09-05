Cronos: The New Dawn s'offre un nouveau mode de difficulté

Disponible depuis septembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, Cronos: The New Dawn revient en ce début d'année avec une nouvelle proposition pour convenir aux joueurs de tous bords. Le mode de difficulté Temporal Diver (Mode Facile) commence à être officiellement déployé sur les différents supports, et pour célébrer le Nouvel An chinois, un nouveau skin Iron Rider est également disponible. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Suite à de nombreuses demandes et grâce aux retours des joueurs, Bloober Team est ravi de proposer le nouveau Mode Temporal Diver dans Cronos: The New Dawn. À l’écoute de la communauté, le studio a conçu ce mode pour les joueurs qui recherchent une expérience plus fluide, tout en conservant la tension, le défi et les mécaniques attrayantes qui font l’essence du jeu.

Ce nouveau mode est disponible aujourd’hui sur PlayStation 5 et PC, avec une mise à jour pour Xbox et Nintendo très prochainement.

Dès cette mise à jour, les joueurs pourront lancer leur partie en New Game+ dans toutes les difficultés. Terminer le jeu une première fois permettra de transférer toute la progression du personnage dans une nouvelle partie.

Tous les modes de jeu :