CRKD annonce un pack de capuchon de sticks pour personnaliser son Nitro Deck

Après nous avoir régalé avec son Nitro Deck (dont nous vous avons proposé un test complet, cliquez-ici pour le lire), CRKD vient ajouter la cerise (ou plutôt les cerises) sur son gâteau en proposant, pour 24,99 euros, d'améliorer son Nitro Deck avec un set de 8 capuchons de sticks différents. Rappelez-vous, en effet, que le Nitro Deck propose de changer le capuchon de ses sticks pour personnaliser encore plus son expérience. Ces capuchons existent en plusieurs couleurs (jaune et gris Nintendo Gamecube, noir et gris) afin de s'adapter au mieux à votre Deck et de ne pas jurer avec son style.

