CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION - Le préquel du jeu culte enfin de retour sur Nintendo Switch en version remasterisée

Il est l'un des jeux les plus apprécié de la PSP, préquel de Final Fantasy VII, et à l'occasion des 25 ans de la licence, il revient sur consoles de salon en version remasterisée ! Mesdames et messieurs, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION est désormais une réalité et il débarquera sur Nintendo Switch et supports concurrents dès cet hiver ! Il ne reste plus qu'à savoir si, comme Final Fantasy VII Remake, l'histoire de ce CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION sera amenée à être modifiée. Mais pour le savoir, il va nous falloir encore patienter un petit peu.

La diffusion a également marqué l'annonce de CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION, un remaster de CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-, exclusivité PlayStation®Portable. Le jeu d'action classique culte de 2007 et le préquel de FINAL FANTASY VII. CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-REUNION est un véritable remaster qui reprend l'histoire originale du SOLDAT 1ère classe Zack Fair dans sa mission pour retrouver le SOLDAT Genesis Rhapsodos disparu, en dévoilant les histoires de Cloud, Sephiroth, Aeith, Tifa et bien d'autres. CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION sera lancé cet hiver sur les consoles PlayStation 5, PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch™.