Confiné à cause de l'épidémie de Coronavirus, un papa fait découvrir à son fils de trois ans, Ring Fit Adventure

C'est une petite histoire qui fait le tour des réseaux comme il y en des tas désormais. Suite à l’épidémie de Covid-19, de nombreux endroits sont fermés un peu partout en Chine mais aussi dans certains lieux au Japon (et petit à petit partout dans le monde.) Ainsi, de nombreuses personnes sont confinées chez elles avec interdiction de sortir. Pour tous les concernés, c'est une situation difficile et plus encore pour les parents de jeunes enfants qui doivent trouver des moyens de les occuper... C'est comme cela qu'un papa a trouvé une solution en permettant à la fois à son jeune garçon de s'amuser mais aussi de faire de l'exercice grâce à Ring Fit Adventure ! La vidéo de cet enfant de trois ans jouant (comme un pro, il faut bien le dire) au jeu de fitness de Nintendo est en train de devenir virale, donnant aussi des idées aux autres parents confrontés à la même situation.

Rappelons tout de même que Ring Fit Adventure est classé Pegi 7 et qu'il est déconseillé de faire jouer de très jeunes enfants aux jeux vidéo surtout si près de la télé mais il est vrai que la situation est exceptionnelle.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Esuteru