Contra: Operation Galuga - La mission démarre le 12 mars sur Nintendo Switch

Ayant fait une apparition timide lors du denier Nintendo Direct, Contra: Operation Galuga s'est offert une nouvelle bande-annonce, avec à la clé une date de sortie désormais calée au 12 mars 2024 . Et pour ceux qui veulent d'ores et déjà se frotter au titre de KONAMI et WayForward, une démo est accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Refonte complète du jeu Contra pour NES / arcade révolutionnaire des années 80, Contra: Operation Galuga propose aux joueurs de sélectionner un personnage parmi un groupe de commandos d’élite, dont les protagonistes hardcore Bill Rizer et Lance Bean, et de s’élancer à travers huit niveaux pour exterminer une horde d’aliens contrôlée par le groupe terroriste Red Falcon. Reprenant les armes iconiques telles que le tir dispersé, les bombes et le laser ainsi que les capacités spécifiques à chaque personnage comme le double saut, la glissade et l’empoignement, Contra: Operation Galuga ajoute également la mécanique « Surcharge » pour les armes qui offre encore plus d’options offensives et défensives. Les joueurs pourront ainsi profiter de toute l’intensité des modes Histoire, Arcade et Défi.

Pour préparer les joueurs à l’action qui les attend, une démo explosive est désormais disponible en téléchargement. La démo, qui propose du contenu issu du premier et du troisième niveau du titre et peut être jouée jusqu’à 4 joueurs, permettra une fois terminée de débloquer du contenu bonus pour le jeu complet.