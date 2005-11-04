Nintendo Switch Online - Fire Emblem: Path of Radiance est disponible sur la Console Virtuelle Gamecube

C'est un shadow drop qui vient de popper sur la Console Virtuelle de la Gamecube. Les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel sur Nintendo Switch 2 peuvent ainsi jouer dès à présent à Fire Emblem: Path of Radiance. Une occasion parfaite de re-découvrir l'histoire du héros Ike, et de comment il a réuni à sauver de la folie le continent de Tellius.

Fire Emblem, la série stratégique prend une nouvelle dimension à l'occasion de sa première apparition sur Nintendo GameCube !

Le continent de Tellius est divisé entre humains, créatures mi-humaines mi-bestiales. Ces deux races se sont battues pendant des siècles et ont récemment réussi à instauré une fragile trève. Maintenant, une nouvelle force menace de mettre les sept royaumes à feu et à sang en ravivant les flammes de la guerre.

De nouvelles unités viennent grossir les rangs de Fire Emblem, comme Iaguz qui est capable de changer de forme et de se transformer en bête pour attaquer ses ennemis. En plus, les personnages peuvent améliorer leurs capacités au fur et à mesure qu'ils gagnent en expérience, donnant ainsi au joueur une plus grande liberté pour mettre au point sa stratégie. Grâce à l'ajout de séquence magnifiquement animées, Fire Emblem est aussi génial à regarder qu'à jouer.