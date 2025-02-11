Civilization VII : la mise à jour « L’épreuve du temps » arrive le 19 mai sur Nintendo Switch 2

2K et Firaxis Games annoncent la sortie de la très attendue mise à jour « L’épreuve du temps » de Civilization VII gratuitement pour tous les joueurs à partir du 19 mai 2026. Ils auront bientôt la possibilité de diriger une seule civilisation durant l’entièreté de leur partie, de découvrir les Triomphes ainsi qu’un système de Victoires revu.

Ajouts de cette mise à jour : Des civilisations testées dans le temps – Démarrez une partie avec une civilisation de n’importe quel Âge. Lors du processus de transition d’Âge, les joueurs peuvent choisir entre sélectionner une nouvelle civilisation ou conserver celle qu’ils contrôlent déjà pour avancer vers l’âge suivant. L’IA adverse suivra la décision prise par le joueur, conservant sa civilisation ou en changeant pour une autre en fonction.



– Démarrez une partie avec une civilisation de n’importe quel Âge. Lors du processus de transition d’Âge, les joueurs peuvent choisir entre sélectionner une nouvelle civilisation ou conserver celle qu’ils contrôlent déjà pour avancer vers l’âge suivant. L’IA adverse suivra la décision prise par le joueur, conservant sa civilisation ou en changeant pour une autre en fonction. Un nouveau système de Victoires – Remporter une Victoire a été complètement revu. Ce nouveau design met les Victoires au cœur de l’expérience dès le début, en demandant aux joueurs d’établir une domination claire et indéniable dans une catégorie parmi quatre possibles : Militaire, Économique, Culturelle, ou Scientifique. Les joueurs peuvent progresser vers n’importe quelle victoire dès l’Âge de l’Antiquité, et gagner dès l’Âge de l’Exploration.



– Remporter une Victoire a été complètement revu. Ce nouveau design met les Victoires au cœur de l’expérience dès le début, en demandant aux joueurs d’établir une domination claire et indéniable dans une catégorie parmi quatre possibles : Militaire, Économique, Culturelle, ou Scientifique. Les joueurs peuvent progresser vers n’importe quelle victoire dès l’Âge de l’Antiquité, et gagner dès l’Âge de l’Exploration. Triomphes – L’équipe a entendu les retours et supprimé totalement les Orientations d’Héritage, les remplaçant par un tout nouveau système, appelé Triomphes. Ces derniers offrent une large variété d’objectifs optionnels et complexes pour permettre à chaque partie de se distinguer de la précédente. Les Triomphes sont liés à chacun des six attributs : Culturel, Diplomatie, Économique, Expansionniste, Militariste et Scientifique.