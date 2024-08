Sid Meier's Civilization VII annoncé pour 2025 sur Nintendo Switch

Prochain chapitre de la franchise de jeux de stratégie 4X, Sid Meier's Civilization VII a été présenté à l'occasion de la Gamescom 2024. En plus d'une vidéo de présentation que nous vous laissons découvrir ci-dessous, 2K et Firaxis Games ont également annoncé que le titre sera officiellement disponible le 11 février 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Dans Sid Meier's Civilization VII, vos décisions stratégiques façonnent la lignée culturelle unique de votre empire en pleine évolution. Régnez en incarnant l'un des nombreux dirigeants légendaires de l'Histoire et orientez le cours de votre avenir en choisissant une nouvelle civilisation pour représenter votre empire à chaque Âge du progrès humain. Voici les fonctionalités principales : Bâtissez un empire qui résiste à l’épreuve du temps. Dirigez votre empire à travers les différents Âges de l'histoire de l'humanité. Chaque époque est un voyage riche et nuancé, avec des civilisations jouables uniques, des ressources disponibles, des terres explorables et même des systèmes de jeu complets, créant ainsi une expérience de stratégie profonde et historiquement immersive. Efforcez-vous de franchir des étapes scientifiques, culturelles, militaires et économiques importantes dans chaque ère pour obtenir des avantages décisifs dans l'ère suivante ! Faites évoluer votre empire à l'aube de chaque nouvel Âge. Pour construire un héritage qui résiste véritablement à l'épreuve du temps, vous devez vous adapter. Forgez votre propre chemin à travers l'Histoire en remodelant votre empire au début de chaque Âge, en choisissant parmi un ensemble de nouvelles options de civilisation pertinentes pour l'Âge, déterminées par vos accomplissements antérieurs en matière de jeu. L'évolution de votre empire débloque de nouveaux bonus de jeu et des unités uniques, afin que votre civilisation actuelle demeure au sommet de sa puissance. Incarnez des leaders visionnaires du progrès. Incarnez un illustre dirigeant avec l'une des listes les plus diversifiées de Civilization à ce jour, des chefs d'État traditionnels connus pour leur puissance militariste ou leurs prouesses politiques, aux dirigeants visionnaires qui ont eu un impact éternel sur la philosophie, la science, les droits de l'homme, et plus encore ! Chaque dirigeant possède une capacité unique et peut être amélioré grâce à des attributs personnalisables gagnés au cours du jeu, ce qui vous permet de renforcer ou d'orienter votre stratégie d'une ère à l'autre. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, vous pouvez choisir votre chef séparément de votre civilisation, ce qui vous donne la liberté de créer de toutes nouvelles stratégies en combinant les bonus de jeu. Explorez un monde ramené à la vie comme jamais auparavant. Laissez votre empreinte sur un monde magnifiquement détaillé ! Votre empire prend vie avec une gamme vaste et diversifiée de styles culturels, représentés à travers l'architecture des bâtiments et la conception des unités. Les interactions en face à face avec d'autres dirigeants historiques vous immergent dans chaque acte de diplomatie et chaque déclaration de guerre. Au fur et à mesure que votre territoire s'étend et que vos villes se développent, les vues somptueuses de votre empire se connectent de manière transparente pour créer une métropole dynamique.