Le Portugal mis à l'honneur dans la mise à jour de Civilization VI

Ce mois de mars 2021, Sid Meier's Civilization VI va mettre à l'honneur le Portugal ! C'est en effet la toute nouvelle civilisation qui va arriver lors de la mise à jour du jeu ce mois-ci (si vous possédez le pass New Frontier). Toutes les nouveautés présentes dans cette grosse mise à jour sont détaillées ci-dessous ainsi que dans la vidéo en fin d'article. Nouvelles cartes, nouvelles unités, nouvelles merveilles... etc... cette mise à jour annonce un contenu à la fois fourni et varié.

Êtes-vous contents du choix du dirigeant du Portugal, à savoir Joao III, pour cette expansion ?