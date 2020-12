Civilization VI détaille en vidéo sa mise à jour gratuite de décembre disponible sur Switch

Il était temps ! Civilization VI va bientôt connaître une nouveauté qui va véritablement changer la donne de vos parties. En effet, attendue depuis la nuit des temps, l'option de répondre "ne plus me demander" lors des interactions avec les différentes IA va être rendue disponible dès le déploiement de la mise à jour gratuite de décembre attendue le 17 décembre . Cette mise à jour sera disponible pour tous les possesseurs du jeu de base, elle inclura aussi quelques correctifs propre aux différents DLC du jeu et au Pass New Frontier.

Voici quelques-unes des nouveautés attendues la semaine prochaine parmi toutes celles détaillées dans la vidéo officielle visible en fin d'article :

Mentionnée plus haut, la possibilité de choisir de ne plus avoir à répondre à certaines demandes des concurrents qui avaient la fâcheuse habitude de radoter, il faut le dire.

L'option de personnaliser sa partie afin de rencontrer telle ou telle cité-état au cours de sa partie ou de maximiser ses chances d'en rencontrer des inédites

Quelques correctifs et ajustements in-game réajustant l'équilibre global du jeu mais aussi pour faciliter sa compréhension telle une plus grande différence entre les savants illustres Einstein et Newton, le premier appliquant désormais ses bonus uniquement aux laboratoires tandis que le second appliquera les siens exclusivement aux universités.

Et bien d'autres choses toutes détaillées dans la vidéo préparée par les développeurs et entièrement sous-titrée en français.

Source : Youtube