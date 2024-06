Citizen Sleeper 2: Starward Vector annoncé pour 2025 sur Nintendo Switch

Alors qu'à la fin du mois de juin les joueurs pourront poser la main sur la version physique de Citizen Sleeper, le développeur Jump Over the Age et l'éditeur Fellow Traveller viennent de confirmer la sortie prochaine de Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Attendu pour le début de l'année 2025 sur Nintendo Switch et PS5, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Suite très attendue de l'un des RPG les plus acclamés de 2022, Citizen Sleeper 2 : Starward Vector emmène les joueurs dans la Starward Belt, un ensemble d'habitats déglingués richement réalisés dans une ceinture d'astéroïdes, plein de secrets, d'histoires et de personnages qui tentent de joindre les deux bouts.



Les joueurs se glissent dans la peau d'un Dormeur, un esprit humain émulé logé dans un corps artificiel. Ils fuient l'entreprise qui les a créés et le gang qui cherche à les contrôler. Pour devancer ses poursuivants, le joueur devra réquisitionner un vaisseau, construire un réseau d'équipiers et d'alliés, et accepter des contrats difficiles tout en cherchant à se construire un avenir.



Votre équipage commence avec Serafin, votre compagnon d'évasion et un pilote solide comme un roc. Mais vous aurez besoin de ferrailleurs, d'ingénieurs et de toutes sortes de personnes pour accepter les contrats qui vous permettront de continuer à voler. Ces contrats se déroulent loin des bars et des boutiques des nombreux centres de la ceinture, et ces emplois à haut risque présentent chacun leurs propres défis, où l'échec n'est qu'à quelques mauvais jets de dés, vous devrez donc vous assurer de choisir le bon équipage pour le travail.



Les joueurs choisiront une classe, configureront leurs compétences et assembleront leur équipage dans un jeu unique inspiré des jeux de table. Leur avenir dépend d'un coup de dé et ils doivent faire des choix difficiles dans un monde complexe. Réinventant les systèmes primés de Citizen Sleeper, cette suite est un RPG narratif profond qui satisfera à la fois les fans du jeu original et les nouveaux joueurs.