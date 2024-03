Citizen Sleeper s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en mai 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Citizen Sleeper a profité de ces derniers mois pour se peaufiner. Alors que nous avons pu avoir le droit à une traduction française du jeu en février, Fangamer, le développeur indé Jump Over The Age et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer la signature d'un partenariat pour proposer le jeu en version physique. Attendu pour le 28 juin prochain dans nos étals, nous vous laissons découvrir le premier visuel de la boîte ci-dessous.

À propos de Citizen Sleeper : Une aventure dans les ruines du capitalisme interplanétaire. Incarnez un fugitif échoué sur une station anarchique aux confins d'une société interstellaire. Explorez les lieux, choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir avec une liberté inspirée des jeux de rôle papier. DEBOUT, DORMEUR. Nominé aux Game Awards et comptant parmi les jeux indépendants les plus acclamés par la critique en 2022, Citizen Sleeper est un RPG narratif s'inspirant des jeux de rôle papier qui se déroule sur l'Œil d'Erlin, une station spatiale délabrée abritant des milliers de personnes qui tentent de survivre en marge d'une société capitaliste interstellaire. Vous êtes un dormeur, une conscience humaine numérisée dans un corps artificiel, appartenant à une corporation qui cherche à vous récupérer. Plongé au cœur de la population bigarrée et atypique de l'Œil, vous devrez vous faire des amis, gagner votre croûte et découvrir les factions de cette étrange métropole... si vous espérez survivre jusqu'au cycle suivant. Caractéristiques principales : LANCEZ LES DÉS. TRAVAILLEZ. GAGNEZ DES CRÉDITS. SURVIVEZ. - S'inspirant des jeux de rôle papier, Citizen Sleeper utilise dés, chronos et destins pour offrir une expérience interactive dans un monde riche et réactif. À chaque cycle, vous devrez lancer les dés dont vous disposez pour décider quoi faire de votre temps : forger ou rompre des alliances, découvrir des secrets et échapper à vos poursuivants. Survivez et prospérez, cycle après cycle, envers et contre tout !



Citizen Sleeper intègre désormais les trois DLC parus après la sortie du jeu. Les épisodes FLUX, REFUGE et PURGE viennent enrichir votre expérience en introduisant de nouveaux personnages et lieux sur l'Œil d'Erlin, ainsi qu'un nouvel arc narratif en fin de jeu. L'ÉDITION PHYSIQUE COMPREND : Trois cartes artistiques, une carte/pliante double-face, une jaquette réversible et une feuille de stickers.