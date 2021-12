Circus Electrique - Un nouveau Tactical-RPG Steampunk annoncé sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Zen Studios et édité dans nos contrées par Saber Interactive, Circus Electrique se présente comme un tout nouveau Tactica-RPG prenant place dans un univers Steampunk durant l'époque Victorienne à Londres. Annoncé pour le courant de l'année 2022 sur Nintendo Switch ainsi que sur diverses autres plateformes, nous vous laissons découvrir les premières informations du jeu ci-dessous, accompagnées d'un trailer.

Nommé d'après le plus grand spectacle du Londres victorien steampunk, Circus Electrique est à la fois un jeu de rôle narratif, tactique, de gestion de cirque et complètement passionnant, le tout avec une touche steampunk. Lorsque des Londoniens ordinaires se transforment mystérieusement en tueurs vicieux, seuls les hommes forts, les souffleurs de feu, les clowns et autres artistes du cirque possèdent les talents uniques nécessaires pour sauver la ville.

Grâce à des batailles tactiques au tour par tour, ces héros improbables devront affronter des Bobbies, des marins britanniques qui ont mal tourné, des Posh Girls agressives et d'autres archétypes de l'ère victorienne qui se dressent sur leur chemin, sans oublier les Mimes ou Robobear menaçants. Le système de moral innovant Devotion du jeu affecte les performances des personnages non seulement dans les batailles, mais aussi dans les véritables spectacles de cirque, gérés consciencieusement entre les escapades héroïques à travers six districts tentaculaires.

Caractéristiques principales :