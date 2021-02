Charles Martinet ne doublera peut-être pas le prochain film Mario

On a tendance à l'oublier mais Nintendo prépare en ce moment un film basé sur sa mascotte la plus populaire à savoir Mario. Après un premier échec avec le film Super Mario Bros de 1993 , Nintendo n'est pas prêt de lâcher le morceau et a pour objectif de rendre sa star encore plus célèbre à travers le monde.

Comme vous le savez déjà, le personnage de Mario est doublé par le célèbre et le bienveillant américain Charles Martinet. D'après les dernières informations qui viennent de tomber, il semblerait que l'acteur n'ait pas été encore invité à doubler le personnage de Mario dans le prochain film. En l'occurrence, dans une récente interview accordée à GalaxyCon disponible ci-dessous, Charles Martinet s'est exprimé à ce propos et voici sa réponse :

...if they invite me to play, I'll go in and play with great joy and happiness.

"...s'ils m'invitent à jouer, ça serait avec grand plaisir d'y aller et de jouer"