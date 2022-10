CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK disponible Nintendo Switch

Retiré initialement du catalogue Steam à cause de son contenu jugé en inéquation avec les règles de la plateforme, la licence CHAOS HEAD est bel et bien disponible sur Nintendo Switch. Plus précisément, c'est CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK qui est enfin disponible en version physique sur la console hybride, et les deux titres peuvent aussi être achetés séparément sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de la compilation ci-dessous.

CHAOS;HEAD NOAH et CHAOS;CHILD présentent tous deux des chemins de ramification et des fins multiples. Où votre délire vous mènera-t-il ? CHAOS;HEAD NOAH est le premier remaster HD de la série CHAOS;HEAD et s'est encore amélioré depuis la première version. Tout a été remastérisé en 1080p et le jeu a été amélioré grâce au moteur MAGES. Comprend également tous les films OP en remasterisation HD, y compris les nouvelles chansons créées pour le port. Profitez de la fantaisie, de la folie, d'autant plus claire.

