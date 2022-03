Chaos; Head Noah / Chaos; Child Double Pack - Le Visual Novel de Mages débarque sur Nintendo Switch

La série CHAOS de Mages et Spike Chunsoft débarque enfin sur Nintendo Switch. CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK vous propose comme son nom l'indique de découvrir deux opus pour le prix d'un sur console hybride :

A propos de CHAOS;HEAD NOAH

Takumi Nishijo est un lycéen de deuxième année sur le point de devenir un grabataire. "Je n'ai aucun intérêt pour la 3D." Il vit entouré de ses belles figurines de filles dans sa chambre. Il habite à Shibuya, où a eu lieu une série de meurtres en série étranges connus sous le nom de "New Generation Madness" (alias NewGen). Le coupable n'a pas encore été attrapé et a semé le trouble sur Internet et à la télévision. Un jour, une image macabre qui semblait prédire le prochain meurtre NewGen a été envoyée par un mystérieux personnage appelé "Shogun". Le lendemain, en rentrant de l'école, Takumi découvre une horrible scène de crime, exactement comme prédit. Devant le cadavre se trouve une jeune fille baignant dans son sang : Rimi Sakihata.