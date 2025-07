Chained Echoes - Le DLC Ashes of Elrant débarquera début août

Il était attendu pour le second trimestre de l'année 2025, et il sera bien au rendez-vous. le DLC Ashes of Elrant du J-RPG Chained Echoes, sorti initialement en 2022 et développé par Umami Tiger, sera finalement disponible sur Nintendo Switch à partir du 7 août 2025. Le DLC sera proposé au tarif de 9,99€. Allez-vous profiter de cette occasion pour (re)découvrir le jeu original ?

Ashes of Elrant, un DLC séduisant et captivant, s'appuie sur l'offre déjà classique de Chained Echoes et donne un nouvel élan à un jeu qui a captivé l'imagination des joueurs de JRPG. Ashes of Elrant se déroule juste avant la fin de Chained Echoes et, alors que vous et votre clan vous préparez pour le combat final, un nouvel appel à l'aide parvient aux Crimson Wings. La mission qui s'ensuit vous en apprendra davantage sur les origines de l'Ordre de Leonar et le passé de Lenne.

Quels défis vous attendent dans cette nouvelle contrée où rien n'est ce qu'il semble être ? La longue liste de nouvelles fonctionnalités fascinantes est impressionnante et comprend la visite de nombreuses nouvelles zones qui semblent pleines de vie et prêtes à être explorées. Plus de 40 nouveaux ennemis et boss, de nouveaux équipements et de nombreux nouveaux objets, ainsi que des mini-jeux captivants. En plus de sa superbe présentation, plus de 15 nouveaux morceaux de musique seront disponibles !