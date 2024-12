Chained Echoes dévoile son DLC Ashes of Elrant

Umami Tiger, le studio nouvellement fondé par le développeur Matthias Linda vient d'annoncer en partenariat avec Deck13 Spotlight la sortie du DLC de Chained Echoes, J-RPG indépendant multi-récompensé. Cette nouvelle extension dénommée Ashes of Elrant sera disponible durant le second trimestre de l'année 2025 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Faites de nouveau appel aux Ailes Pourpres

Ashes of Elrant emmène les joueurs dans une nouvelle contrée, loin de Valandis. Il se déroule juste avant le combat final de Chained Echoes, afin que vous puissiez retrouver vos héros bien-aimés. Le Clan des Ailes Pourpres doit répondre à un appel à l'aide en provenance du pays d'Elrant. Une terre où rien n'est ce qu'il semble être.

Préparez-vous à accueillir un nouveau personnage jouable, le Loup Blanc, à visiter de nouvelles zones, à combattre plus de 40 nouveaux monstres et boss et à écouter 15 nouveaux morceaux originaux du compositeur de talent Eddie Marianukroh. Et n'oubliez pas de vous munir d'une canne à pêche, vous en aurez besoin.