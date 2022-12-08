Chained Echoes Complete Edition s'offre une édition physique chez Super Rare Games

Si comme votre serviteur vous faîtes partie de ceux qui se sont fait bananer par First Press Game et leur fameuse édition physique de Chained Echoes que l'on attend depuis des années, soyez rassurés, une solution alternative est enfin proposée par le label Super Rare Games dont le sérieux n'est plus à prouver depuis de nombreuses années. Super Rare Games vient en effet de signer un partenariat avec Matthias Linda et Deck13 pour proposer Chained Echoes en édition physique sur Nintendo Switch. Le titre sera ainsi proposé en 2 éditions : Standard et Deluxe, et les cartouches contiendront également le DLC Ashes of Elrant. Les précommandes seront officiellement ouvertes le 18 juin sur la boutique en ligne de Super Rare Games, avec une expédition prévue pour le mois de septembre 2026.

Chained Echoes est un jeu d’aventure où un groupe de héros voyagent à travers les vastes étendues du continent Valandis pour mettre fin à la guerre qui oppose ses trois royaumes. Leur périple les mènera à travers des environnements variés, de hauts plateaux balayés par le vent à des archipels exotiques, de cités englouties à d’anciens donjons oubliés… Empoignez votre épée, canalisez vos pouvoirs magiques et embarquez à bord de votre Mech. Chained Echoes est un RPG à l’esthétique 16 bits dans un monde fantastique où les dragons se mêlent aux armures de méca. Suivez les aventures d’un groupe de héros et découvrez un monde débordant de personnages attachants, de paysages merveilleux et d’ennemis sournois. Saurez-vous restaurer la paix sur un continent où la guerre fait rage depuis des générations et où la traîtrise est monnaie courante?

Nous vous laissons également ci-dessous un communiqué de Deck13 et de Matthias Linda adressé à ceux ayant backé la version physique sur Kickstarter.