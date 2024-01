Celeste 64 : Fragments of the Mountain - Madeline fête ses 6 ans avec un jeu gratuit de style Nintendo 64

Pour fêter les six ans de Celeste, le célèbre jeu indépendant, les développeurs du jeu ont préparé un petit cadeau pour les fans : Celeste 64 : Fragments of the Mountain. Il s'agit d'un petit jeu regroupant une série de défis et de phases de plateforme en 3D dans le style Nintendo 64, uniquement disponible en téléchargement sur itch.io. Pour voir à quoi ressemble cette petite pépite développée en une semaine , retrouvez la vidéo de GameXplain ci-dessus. Vous pouvez télécharger le jeu ICI.

Pour rappel, Celeste est disponible en Celeste-1207064.html">téléchargement sur Nintendo Switch au prix de 19,99€ . Notez qu'actuellement, Maddy Makes Games prépare un nouveau jeu nommé Earthblade (lire les premiers détails ICI.)

