Le studio The Gentlebros a progité de l'indie World pour communiquer davantage sur son dernier titre Cat Quest III. Toujours attendu dans le courant de l'été 2024 sur Nintendo Switch, le dernier trailer en date nous a permis de découvrir de nouvelles séquences de gameplay, et une date de sortie officielle désormais calée pour le 8 août prochain.

Montez sur votre chat-loupe pour une grande chat-venture avec Cat Quest III, troisième épisode de la série plébiscitée Cat Quest !

Incarnez un intrépide mouchaillon dans ce RPG d'action en monde ouvert 2,5D dans un environnement fantastique sur le thème des pirates : les Charaïbes, un archipel grouillant de Pi-rates à la recherche de l'Étoile polaire, trésor mythique perdu de longue date. Aux côtés de votre fidèle compagnon esprit, sillonnez les Charaïbes à bord de votre propre navire ! Mais fauve qui peut : les mers sont dangereuses et, alors que les hordes de Pi-rates aux ordres du Roi des Pirates vous traquent, la miaou-tinerie vous guette...

LE CHAT EST DE RETOUR

Le plus mignon des action-RPG revient pour une chat-venture toujours aussi ludique et léchée ! Sillonnez un nouveau monde félin-tastique bourré de donjons et de biomes à explorer, livrez de féroces batailles avec un système de combat revu et corrigé qui propose des combos plus rapides et la possibilité de changer d'arme. Jouable en solo comme en coop en local !

EXPLOREZ LES CHARAÏBES

Pour la toute première fois de la série, naviguez et combattez à bord de votre bateau rien qu'à vous ! Arpentez les sept mers, mettez pied à terre sans écran de chat-rgement et traversez la contrée à pattes à la recherche du butin de ce monde pirate senchat-tionnel que sont les Charaïbes ! Les trésors abondent, y compris de nouvelles armes comme le miaou-squet, des sorts dévachat-teurs, des costumes chics-chats-chocs et plus encore !

UNE AVENTURE AU POIL

Partez à la chat-sse au trésor et créez votre propre histoire en toute liberté ! Choisissez d'explorer les moindres recoins des Charaïbes à votre rythme, ou dites ohé à tout un tas de personnages insolites dont vous pourrez remplir les quêtes dans l'ordre de votre choix. L'Étoile polaire recèle de nombreux miaou-stères, à vous de les élucider grâce à vos talents de félin limier. Les secrets des Charaïbes n'attendent que vous, alors levez l'ancre et créez votre chat-ga !