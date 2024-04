Cat Quest III dévoile de nouvelles séquences de gameplay

Le développeur The Gentlebros est de retour en 2024 avec le miaougnifique RPG action Cat Quest III. Toujours attendu dans le courant de l'été 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous la dernière bande-annonce nous dévoilant au passage quelques petits extraits de gameplay.

Notre plus belle aventure se profile à l'horizon. Voici un aperçu de l'opening de Cat Quest III, le dernier opus de notre franchise féline.

Prenez la mer avec notre capitaine intrépide et embarquez pour une quête de trésors, de friandises et d'un butin digne d'un ronron. Jetez un coup d'œil de plus près à certains aspects du jeu et saluez les nouveaux personnages et ceux qui reviennent !

Alors hissez l'ancre et préparez-vous à prendre le large sur PS5, PS4, Nintendo Switch™, Xbox One et Xbox Series X|S et PC (via STEAM) cette année !