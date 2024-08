Cat Quest III est disponible sur Nintendo Switch

La mer des Chat-raïbes n'attend plus que vous avec la sortie de Cat Quest III. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents, The Gentlebros et Kepler Interactive vous proposent de mettre les voiles pour cette nouvelle aventures où les félins découvriront qu'ils ont eux-aussi le pied marin ! Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Montez sur votre chat-loupe pour une grande chat-venture avec Cat Quest III, troisième épisode de la série plébiscitée Cat Quest ! Incarnez un intrépide mouchaillon dans ce RPG d'action en monde ouvert 2,5D dans un environnement fantastique sur le thème des pirates : les Charaïbes, un archipel grouillant de Pi-rates à la recherche de l'Étoile polaire, trésor mythique perdu de longue date. Aux côtés de votre fidèle compagnon esprit, sillonnez les Charaïbes à bord de votre propre navire ! Mais fauve qui peut : les mers sont dangereuses et, alors que les hordes de Pi-rates aux ordres du Roi des Pirates vous traquent, la miaou-tinerie vous guette...

Source : Nintendo