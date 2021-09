"Castlevania Advance Collection" repérée sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch

En juin dernier , Castlevania Advance Collection a été repéré via le système de classification des jeux d'Australie puis plus tard sur celui de Corée du Sud pour une sortie prochaine sur PC. Si depuis, aucune annonce officielle n'a été faite par Konami, on retrouve aujourd'hui une nouvelle fois la collection, classée cette fois, via l'organisme de classification des jeux de Taiwan. La référence a depuis été supprimée mais pas assez vite pour que l'info soit partagée dans le monde entier. A priori, Castlevania Advance Collection serait prévue pour une sortie sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Selon toute vraisemblance, la collection devrait inclure les trois Castlevania bien-aimés de la Game Boy Advance : Castlevania : Circle Of The Moon, Castlevania : Harmony of Dissonance et Castlevania : Aria of Sorrow. Evidemment, on espère désormais une confirmation officielle de Konami.

Source : Gematsu