Joueurs et joueuses Switch, vous n'êtes pas sans savoir que Kirby et le Monde Oublié vient de sortir sur votre console hybride préférée. Vous y jouez peut être ce week-end. Dans cet élan de hype pour la boule rose, la rubrique se met à la page avec un Cartoon Master Spécial Kirby. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master Spécial Kirby !

Nonomangaka a dessiné Kirby qui reçoit une lettre de Link qui l'invite à une fête costumée à thème. Cela ne se passe pas comme prévu.

30ans2enfants s'est penché sur l'une des transformations de Kirby et le Monde Oublié, la voiture. Toujours vérifier son état avant de se transformer.

Judark a créé un Kirby blafard qui passe au dessus de notre belle planète bleue. Que viendra-t-il faire sur terre ?

Adrien a dessiné sur une hypothétique transformation de Kirby en citadin. Son pouvoir ne serait pas très fun ...

Cartoon Master Spécial Kirby est déjà terminé. Rendez vous le 10 Avril à 10 heures pour un nouvel épisode. Si vous désirez participer à l'aventure Cartoon Master ou connaissez une personne voulant le faire, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche à tous !