Citrouilles, chauve souris et sorcières hantent ce week-end à l'occasion des fêtes d'Halloween. A cette occasion Cartoon Master revient, en ce dimanche pluvieux, dans un numéro spécial où les personnages de Nintendo se déguiseront en monstres cultes de cette fête .

Il est temps de visionner ... Cartoon Master Spécial Halloween !

Spécialement pour Halloween, nous avons le soutien de Seb BD, étudiant dans une école des métiers d'art en Belgique. Ce jeune homme nous apporte une illustration sur Animal Crossing : New Horizons . Tom Nook reçoit une nouvelle personne sur son île ce 31 octobre 2021.

Nonomangaka a dessiné sur 2 sorcières: Bayonetta, toujours aussi sexy et Ashley la sorcière de WarioWare : Get It Together!.

30ans2enfants a dessiné sur un Pikachu qui répond à un fan de Pokémon à l'occasion de la fête d'Halloween.

Juninja a créé une illustration sur un pokémon vampire semblant tout droit issue de Pokémon Diamant & Perle Étincelant.

Judark nous plonge dans une BD nommée Reborn To be wild. Mario, Peach et toutes les stars de chez Nintendo sont invitées à une Fête Foraine mystérieuse offerte par un donateur inconnu.

