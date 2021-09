Cartoon Master est de retour sur Nintendo-Master pour une saison 3 riche en nouveautés. Vous l'avez sans doute constaté, le logo a été rafraichit, j'espère qu'il vous plait. Aussi, nous accueillons 2 nouvelles artistes qui viennent renforcer l'équipe. Mannequin et illustratrice, Juninja entre dans l'arène. 30ans2enfants est, comme l'indique judicieusement son pseudo, trentenaire et a 2 crapauds. Judark, Nonomangaka, Adrien et Clem Parker ( Clem vient d'avoir une petite fille, nommée Adèle. Félicitation à lui ! ) sont toujours présents. Ce sont alors 3 dessinatrices et 3 dessinateurs qui composent l'équipe de cette 3 ème saison.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master Saison 3 - Episode 1 !

Nonomangaka a dessiné sur la princesse Peach qui se fait inviter pour participer aux mini-jeux de WarioWare : Get It Together!. Mauvaise idée.

Judark illustre les rumeurs d'un Nintendo Direct au travers son émission récurrente mettant en scène feu Satoru Iwata. Un invité surprise intervient.

Adrien a dessiné sur Mario Golf : Super Rush et plus précisément sur la mise à jour permettant de jouer au stage New Donk City de Super Mario Odyssey.

30ans2enfants a dessiné sur la journée communauté d'aujourd'hui consacrée au pokémon Moustillon dans Pokémon GO.

Juninja a créé une illustration sur WarioWare : Get It Together!. Fétichiste des poils, Wario semble aimer les arracher.

Clem Parker illustre la rentrée de Nintendo au travers un Nintendo Direct. Mario n'est pas pressé d'y revenir.

Cartoon Master Saison 3 - Episode 1 est déjà terminé. Rendez vous le 3 octobre à 10 heures pour un nouvel épisode. Si vous désirez participer à l'aventure Cartoon Master ou connaissez une personne voulant le faire, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche à tous !