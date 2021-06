Cartoon-Master : Final - Spécial E3 partie 2

Chose promise, chose dues, voici la seconde partie du Cartoon Master Spécial E3 2021 consacré aux jeux annoncés lors du Nintendo Direct. Nos 4 artistes sont aux rendez vous pour égayer votre dimanche matin.



Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master Spécial E3 2021 partie 2 !

Nonomangaka a dessiné sur Forza Horizon 5, le jeu le plus marquant de l'E3 2021. Nintendo ne peut pas lutter sur ce terrain ...

Judark se sert de l'oiseau bleu de Twitter pour exprimer le mécontentement d'une partie des joueurs. Est-ce un sentiment général ?

Adrien a dessiné sur Animal Crossing : New Horizons, grand oublié du Nintendo Direct de l'E3 2021.

Clem Parker a créé une BD mettant en scène une interview concernant la licence Metroid et ses jeux. Nintendo répond ...

Cartoon Master Spécial E3 2021 partie 2 est déjà terminé. Cette 17 ème édition de Cartoon Master vient clôturer cette saison 2. Déterrée en Janvier 2020, la rubrique se compose actuellement de 30 éditions et d'une centaine de dessins créés par 8 dessinateurs et dessinatrices: Nonomangaka, Judark, Adrien, Clem Parker, Mayade, Cacahuète, Liny Concept et Rubix Man.

La saison 3 reviendra en Septembre mais en attendant, la recherche de nouveaux talents est toujours active. Si vous désirez participer à l'aventure Cartoon Master ou connaissez une personne voulant le faire, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche à tous !