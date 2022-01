Cartoon-Master n°9 - Pokémon, Mario et Kirby

Après avoir bien profité des fêtes de fin dannée, il est temps pour la rubrique Cartoon Master, votre rendez vous de dessins sur l'univers Nintendo, de faire son grand retour. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master Saison 3 - Episode 9 !

Nonomangaka a dessiné sur Légendes Pokémon : Arceus. Le visuel repoussant du jeu ne semble pas plaire.

Judark s'illustre avec une image représentant les jeux Nintendo Switch les plus attendus de 2022.

30ans2enfants a créé une illustration sur Mario, qui a pris quelques kilos après les repas de fêtes de fin d'année.

Cartoon Master Saison 3 - Episode 9 est déjà terminé. Rendez vous le 30 janvier à 10 heures pour un nouvel épisode ! Si vous désirez participer à l'aventure Cartoon Master ou connaissez une personne voulant le faire, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Pour 2022, l'équipe #CartoonMaster vous promet de nouvelles illustrations toujours aussi drôles et superbes. Ne manquez pas le premier épisode de l'année et les créations de @Nono_mangaka, @_JuDarK et @30ans2enfants !

