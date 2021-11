Cartoon Master n°5 - Star Wars, Just Dance et Nintendo Switch Online

En ce lendemain de large victoire de l'équipe de France de football, Cartoon Master revient sur Nintendo-Master. Juninja et Adrien ratent malheureusement cette édition suite à des empêchements physiques et professionnels. Mais le reste de l'équipe est toujours présent et vous réserve de jolis illustrations, qui, et c'est assez rare pour le souligner, se découpent tous en plusieurs phases.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master Saison 3 - Episode 5 !

Nonomangaka s'est dessinée entrain de jouer à Just Dance 2022 sur Switch. Pas facile de réaliser les mouvements avec une vie de famille !

Judark nous permet d'entrer dans le chapiteau du Nintendo Switch Online. A quoi peut-on s'attendre ?

30ans2enfants a dessiné sur le jeu Star Wars : Knights of the Old Republic sorti récemment. Il semblerait que la maman de cette petite fille soit occupée.

Cartoon Master Saison 3 - Episode 5 est déjà terminé. Rendez-vous le 28 novembre à 10 heures pour un nouvel épisode. Si vous désirez participer à l'aventure Cartoon Master ou connaissez une personne voulant le faire, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche à tous !