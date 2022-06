Cartoon Master n°20 - Episode Final, bonnes vacances !

La 3ème saison de Cartoon Master touche à sa fin. Débutée le 19 septembre 2021, cette saison nous a permit de profiter des talents artistiques de Clem, Juninja et 30ans2enfants. Ces 3 nouvelles recrues ont dû arrêter l'aventure en cours de route suite à diverses contraintes familiales ou professionnelles. Nous sommes toujours ouverts à de nouveaux artistes afin de continuer d'alimenter cette rubrique de dessin sur l'univers Nintendo qui perdure depuis 2 ans et demi. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master n°20 !

Nonomangaka a dessiné les héroïnes de Nintendo à la plage entrain de se détendre mais avec une hache. Jamais sans une protection de convenance.

Judark fait revenir Bomberman, qui questionne Mario concernant l'absence de Nintendo Direct, dans son émission Les Mariols du Gaming.

Cartoon Master n°20 est déjà terminé. Pendant les vacances, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche et bonnes vacances à tous !