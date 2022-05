Card Shark - Trichez sans vergogne dès début juin sur Nintendo Switch

Après avoir annoncé son report fin 2021, l'attente semble désormais finie pour Card Shark. Nerial et Devolver Digital viennent en effet de dévoiler un nouveau trailer de leur jeu de cartes pipé, ainsi qu'une date de sortie désormais fixée au 2 juin 2022 sur Nintendo Switch et PC. Et pour ceux souhaitant avoir un avant-goût du titre, une démo du jeu est d'ores et déjà disponible.

Card Shark est un jeu d'aventure où se mêlent intrigues, ruses et autres délicieuses tricheries. « Nos adversaires ce soir ? Une bande de fripouilles et de scélérats sans scrupules. La rumeur prétend que leur fortune est sans limites. Si nous appliquons les subterfuges que vous avez appris à la lettre, alors la victoire est d'ores et déjà acquise. » - Comte de Saint-Germain APPRENEZ ET MAÎTRISEZ DE NOUVEAUX STRATAGÈMES Trompez les gens de la France du XVIIIe siècle. Entraînez-vous à tricher en marquant vos cartes, en exécutant des faux mélanges, des fausses coupes, des échanges de jeux et bien plus encore ! Utilisez vos gains mal acquis pour financer votre accession au monde très fermé des tables où l'on joue gros. DÉCOUVREZ UNE CONSPIRATION ... qui vous fera passer des cercles de jeu locaux à la table du roi. Un conseil, cependant : ne vous faites pas attraper. Vos camarades de jeu n'apprécient guère les tricheurs..." TRAVERSEZ LA FRANCE DU XVIIIE SIÈCLE Explorez les petites villes, les manoirs isolés et les luxueux salons imaginés par l'équipe de Nerial (Reigns) et le créateur de jeux Arnaud De Bock (Pikuniku). Plongez-vous dans l'univers artistique raffiné de Nicolai Troshinsky, et laissez-vous accompagner par la bande originale d'Andrea Boccadoro, interprétée par un orchestre.