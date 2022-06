Card Shark - le dernier jeu de Nerial dévoile sa bande-annonce de lancement

Le dernier jeu des Londoniende chez Nerial (à qui nous devons déjà Reigns et ses diverses extensions), Card Shark, le jeu de cartes dans lequel la triche est plus que tolérée vient de dévoiler sa bande-annonce de lancement. Au milieu de la France du XVIIIe siècle, une conspiration n'attend que vous et vos talents de tricheurs pour être déficelée. Des bas-fond de la capitale à la table du roi lui-même, faites vous votre propre chemin de triche et de ruse jusqu'aux plus hautes sphères de la société française du XVIIIe siècle.

Disponible sur l'eShop au prix de 19,99 euros, Card Shark dispose aussi d'une démo pour ceux qui voudrait s'essayer à ce jeu atypique.

Card Shark est un jeu d'aventure où se mêlent intrigues, ruses et autres délicieuses tricheries. « Nos adversaires ce soir ? Une bande de fripouilles et de scélérats sans scrupules. La rumeur prétend que leur fortune est sans limites. Si nous appliquons les subterfuges que vous avez appris à la lettre, alors la victoire est d'ores et déjà acquise. » - Comte de Saint-Germain APPRENEZ ET MAÎTRISEZ DE NOUVEAUX STRATAGÈMES Trompez les gens de la France du XVIIIe siècle. Entraînez-vous à tricher en marquant vos cartes, en exécutant des faux mélanges, des fausses coupes, des échanges de jeux et bien plus encore ! Utilisez vos gains mal acquis pour financer votre accession au monde très fermé des tables où l'on joue gros. DÉCOUVREZ UNE CONSPIRATION ... qui vous fera passer des cercles de jeu locaux à la table du roi. Un conseil, cependant : ne vous faites pas attraper. Vos camarades de jeu n'apprécient guère les tricheurs..." TRAVERSEZ LA FRANCE DU XVIIIE SIÈCLE Explorez les petites villes, les manoirs isolés et les luxueux salons imaginés par l'équipe de Nerial (Reigns) et le créateur de jeux Arnaud De Bock (Pikuniku). Plongez-vous dans l'univers artistique raffiné de Nicolai Troshinsky, et laissez-vous accompagner par la bande originale d'Andrea Boccadoro, interprétée par un orchestre.