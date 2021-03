Caravan Stories : le JRPG free-to-play est disponible en version Cloud au Japon sur Nintendo Switch

Caravan Stories est un MMORPG japonais initialement sorti en free-to-play sur smartphone en 2017 avant d'être porté en 2018 et 2019 sur PC et PS4. Depuis, le jeu à conquis plus de 2 millions de joueurs et cela devrait encore augmenter avec la sortie du jeu hier sur l'eShop japonais. Caravan Stories est en effet désormais disponible sur Nintendo Switch au japon en téléchargement gratuit mais surtout en version Cloud comme Resident Evil 7 ou Assassin's Creed Odyssey.

Pour le moment, le jeu n'est pas encore annoncé en Occident et la version japonaise n'est pas jouable en dehors du Japon. En attendant d'autres détails, retrouvez trois trailers du jeu sur Nintendo Switch réunis en une vidéo et quelques images ci-dessous.