Caravan Stories : le MMORPG gratuit annoncé sur Nintendo Switch

Caravan Stories est un MMORPG "free-to-play" qui est sorti sur mobile au Japon en 2017 puis sur PC un an plus tard. avant de débarquer en Occident l'année dernière avec une version PS4. A l'occasion d'un stream célébrant l'anniversaire des trois ans du jeu, le studio de développement Aiming a annoncé que le titre "gratuit" visait désormais la Nintendo Switch. Pour l'instant pas d'autres infos et encore moins de fenêtre de sortie mais évidemment nous vous tiendrons au courant. En attendant retrouvez le stream et un trailer de Caravan Stories ci-dessous.

Vivez le voyage!



Vous est-il déjà arrivé de ressentir le même sentiment de désir de voyager?

De vastes prairies ouvertes, des forêts mystiques à perte de vue, des terres dénudées couvertes d'affleurements rocheux ... autant de lieux à visiter aux côtés de vos amis et alliés.

Caravan Stories est l'endroit où vous pouvez trouver exactement ce que vous cherchez.



Tout d’abord, choisissez la race dans laquelle vous aimeriez partir.

Incitez les personnages à vous rejoindre dans votre aventure, puis explorez les paysages sans fin à votre guise.



Le temps passé à explorer votre caravane animée entourée de vos nombreux alliés est certainement une expérience excitante que vous n'oublierez pas de si tôt.



Viens, ton aventure t'attend!!

