Capcom Arcade Stadium - Capcom vous (re)fait découvrir plus de 30 classiques des bornes d'arcade sur Nintendo Switch

Les joueurs vont pouvoir revivre l’âge d’or des salles de jeux sur la console grâce à Capcom Arcade Stadium. Cette compilation propose trois packs différents de 10 jeux qui mettent chacun en valeur des titres Capcom de la grande époque de l’Arcade. La collection comprend également le jeu gratuit 1943 - The Battle of Midway - et le jeu complémentaire séparé Ghosts 'n Goblins. Les fans de rétro-gaming peuvent choisir des packs spécifiques ou acheter une option tout-en-un contenant directement les 32 jeux cultes. Les trois packs individuels de Capcom Arcade Stadium donnent accès à des classiques des années 80 comme BIONIC COMMANDO et STRIDER, ou à des hits des années 90 comme SUPER STREET FIGHTER II TURBO. Ghosts 'n Goblins sera disponible en tant que jeu additionnel. Les joueurs peuvent également opter pour le pack tout-en-un contenant les 32 jeux : les trois packs de 10, le jeu gratuit 1943 - The Battle of Midway - et le jeu additionnel Ghosts 'n Goblins. Pour célébrer le grand retour de la légendaire série de Capcom, le jeu original Ghosts 'n Goblins sera disponible gratuitement dans Capcom Arcade Stadium avant la sortie du nouvel épisode de la saga, Ghosts 'n Goblins Resurrection, prévue le 25 février. Après cette date, le jeu complémentaire Ghosts 'n Goblins sera disponible à l'achat individuel ou dans le cadre du pack tout-en-un Capcom Arcade Stadium.