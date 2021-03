Can't Drive This : un jeu de course multijoueur compétitif pas comme les autres sur Nintendo Switch

Ne vous fier pas aux premières apparences car Can't Drive This pourrait vous surprendre (non ceci n'est pas une vidéo Youtube). Initialement sorti le 26 septembre 2016 , Can't Drive This n'est pas un jeu de course comme les autres.

Développé par le studio Pixel Maniacs, le jeu se démarque de par son concept simple mais efficace. Le but ? Pendant qu'un joueur conduit un monster truck l'autre joueur devra construire la route devant lui. L'objectif est alors de tenir le plus longtemps possible pour l'un, tandis que l'autre devra tout faire pour que le véhicule de son ami explose. Vous l'aurez compris, Can't Drive This est un jeu plus axé sur du party game et qui aura toute sa place dans votre ludothèque spéciale pour les soirées entre amis.

Si cela vous intéresse, le jeu est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch pour 19.99 € 17.99 € (prix réduit jusqu'au 28 mars 2021). Retrouvez le trailer de lancement de Can't Drive This ci-dessous.

Faites la course avec votre camion PENDANT que votre ami construit la route. Si vous allez trop lentement, vous EXPLOSEZ! Et oui, c'est chaotique - surtout en écran partagé à quatre joueurs. Can't Drive This est un jeu de course multi-joueur en coopération (c'est un fait). Conduisez votre camion monstre PENDANT que votre ami construit la route devant vous! Et n'allez pas trop lentement, OU VOUS EXPLOSEREZ! Comme dans ce film avec Sandy B, dans lequel elle doit plus ou moins faire la même chose, mais avec un bus. Mais elle n'explose pas (Alerte spoiler).

Source : Nintendo