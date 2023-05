Cadence of Hyrule est le nouveau Jeu à l'Essai sur Nintendo Switch

Dans le cadre de son offre Jeux à l'Essai mise en place pour les possesseurs d'un abonnement au Nintendo Switch Online, Nintendo propose de découvrir dès à présent un titre à mi-chemin entre l'aventure et le jeu de rythme : Cadence of Hyrule. Développé par les créateurs de Crypt of the Necrodancer, à savoir Brace Yourself Games, Cadence of Hyrule vous propose de découvrir une aventure unique sur les Terres d'Hyrule, d'abord avec Cadence, et ensuite avec Link et Zelda.

Cadence of Hyrule est proposé à l'essai du 1er au 7 mai prochain en vous rendant sur la page eShop du jeu. Et si l'expérience est concluante, peut-être que vous serez tenté par l'achat du jeu en dématérialisé ou en version physique.