Bye Sweet Carole est disponible sur Nintendo Switch

Et si à l'approche d'Halloween vous vous offriez une petite aventure horrifique sur Nintendo Switch ? Il intrigue de pas son style graphique depuis son annonce, Bye Sweet Carole est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 10 octobre 2025, mais également en version physique. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous, en attendant notre test à venir dans les prochains jours dans nos colonnes.

Au début des années 1900, une époque marquée par l'essor du mouvement politique féministe en Grande-Bretagne, la jeune Lana Benton se retrouve à l'orphelinat de Bunny Hall. Elle seule soupçonne que la disparition de sa meilleure amie Carole n'a rien d'une simple fugue. La découverte de lettres secrètes entre Carole et une mystérieuse « personne française » pousse Lana à approfondir ses recherches. Son enquête devient vite un jeu d'équilibre entre les dures réalités du monde mortel et le royaume fantastique, mais corrompu, de Corolla. Dans ce royaume, sous l'influence du menaçant Mr. Kyn, de l'insensible chouette Velenia et des lapins goudronneux et avides, la fin semble inévitable. Caractéristiques : Lancez-vous dans une aventure sombre et effroyable, à la découverte de l'austère Bunny Hall et du monde envoûtant de Corolla.

Plongez dans un univers dessiné à la main, exploitant les techniques cinématographiques inspirées des plus grands films d'animation.

Transformez-vous en lapin et exploitez vos diverses formes pour surmonter les redoutables défis qui vous attendent.

Rencontrez un ensemble de personnages hauts en couleurs, tels que votre fidèle ami Mr. Baesie, la chouette maléfique Velenia et le terrifiant Mr. Kyn et sa horde de lapins putrides.

Une aventure hors du commun émerge de l'union de deux genres diamétralement opposés : un conte de fée à l'animation classique, ancré dans la tradition des princesses cinématographiques, et un jeu d'horreur et survie aux éléments de plateforme rétro.