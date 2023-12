Bye Sweet Carole - Découvrez-en plus sur le personnage de Carole Simmons

A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'éditeur Just For Games, le studio de développement Little Sewing Machine en collaboration avec Meangrip Studios ont la joie de lever le mystère sur le personnage de Carole Simmons, la meilleure amie de Lana, la protagoniste du jeu d'horreur Bye Sweet Carole. Toujours attendu dans le courant de l'année 2024, l'artiste Tasia MS nous propose une illustration exclusive pour accompagner ces informations.

Qui est Carole ?

Carole est l'un des personnages les plus importants du jeu. Elle est la meilleure amie de Lana. Elles vivaient toutes les deux à Bunny Hall. Cependant, un jour, Carole a quitté Bunny Hall. Bien que tout le monde pense qu'elle a quitté l'orphelinat, Lana soupçonne que quelque chose de plus complèxe se trame... Lana fera tout ce qui est en son pouvoir pour la retrouver, mais ce ne sera pas facile. Tout au long de son enquête pour retrouver Carole, Lana rencontrera de nombreux ennemis tentant de l'arrêter, mais aussi quelques alliés pour la soutenir.