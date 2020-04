Burnout Paradise : Remastered confirme sa sortie en juin sur Nintendo Switch

Burnout Paradise Remastered offre l'expérience Burnout Paradise ultime avec le jeu original complet et huit packs de contenu téléchargeable, dont Cops and Robbers, Voitures de légende, Motos Burnout et Big Surf Island. Les pilotes peuvent foncer dans la circulation urbaine et dominer les routes dans un multijoueur en ligne bourré d'adrénaline avec un maximum de huit joueurs ou se passer la manette (ou la console !) en multijoueur local. Optimisé pour la Nintendo Switch grâce à un large éventail d'améliorations techniques, Burnout Paradise Remastered proposera aux joueurs de semer le chaos dans un monde ouvert à 60 images par seconde avec des textures en haute résolution et des commandes tactiles.