MAR10 DAY - Nintendo présente un nouveau bundle anniversaire pour la Nintendo Switch

Comme chaque année, le 10 mars est aussi connu sous le nom MAR10 DAYS, l'occasion pour Nintendo et les fans de célébrer le plombier au Japon mais aussi partout dans le monde via des annonces, déguisements et autres activités diverses et variées. Pour 2023, Nintendo a proposé un nouveau Bundle permettant aux joueurs américains de repartir avec une Nintendo Switch, une paire de Joy-Con Rouges, et un jeu Mario à téléchargé parmi 3 titres aux choix.

Du côté de l'Europe et de la France nous concernant, le bundle qui sera proposé à l'achat sera légèrement différent. sera proposé à partir du 10 mars au prix de 299,00€ et il comprendra les éléments suivants :

Une Nintendo Switch Classique

Une paire de Joy-Con Rouge

Un code de téléchargement pour Super Mario Odyssey

Des autocollants tirés de Super Mario Bros. Le Film