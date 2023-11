BROK the InvestiGator s'offre un mode Co-op local

Après avoir brillé grâce à son nouveau genre Punch'n Click, BROK the InvestiGator continu de faire parler de lui avec la sortie de son tout nouveau mode local permettant de joueur jusqu'à 4 joueurs. Proposé gratuitement via une mise à jour, nous vous laissons découvrir le trailer dédié à cette annonce ci-dessous. Pour rappel, Le développeur COWCAT a récemment signé un partenariat avec Red Art Games pour nous proposer une version physique qui sera disponible dans le courant du second trimestre 2024 . Le titre est proposé en précommande depuis ce 28 septembre 2023 17h00 heure française sur la boutique en ligne de Red Art Games.