BROK the InvestiGator - Le 1er Punch & Click est disponible sur Nintendo Switch

Développé par le studio indépendant COWCAT, BROK the InvestiGator se présente comme le 1er Punch & Click de l'histoire. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement accompagné d'un descriptif complet.

Dans un monde futuriste "light cyberpunk" où les animaux ont remplacé les humains, des citoyens privilégiés vivent sous un dôme protégé de la pollution ambiante pendant que d'autres se débrouillent pour survivre en dehors.

Brok, détective privé et ancien boxeur, vit avec Graff, le fils de sa femme décédée. Bien qu'il n'ait jamais pu élucider cet accident, de récents évènements pourraient faire la lumière sur des évènements plus terribles encore... et liés à leur propre existence.

Sauront-ils résister aux menaces de ce monde corrompu et affronter leur propre destin ?

Fonctionnalités