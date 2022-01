Breakout: Recharged - Une légende de l'Arcade revient sur Nintendo Switch

Et si on profitait de 2022 pour jeter un petit coup d'œil dans le rétro ? C'est en tout cas ce que nous propose l'éditeur Atari en sortant Breakout: Recharged sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour les moins de 30 ans ou ceux n'ayant tout simplement jamais approché une borne d'arcade ailleurs qu'au cinéma du coin, Breakout est une licence initialement dérivée de Pong commercialisée par Atari en... 1976.

Pour son grand retour en 2022, Breakout: Recharged nous promet une revisite du jeu d'origine avec un mode sans fin, un mode de jeu en co-op locale et une toute nouvelle esthétique néon-futuriste. Disponible à partir du 10 février 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

La collection Recharged d'Atari donne un nouveau souffle aux jeux les plus populaires des années 1970 et 1980 tout en restant fidèle à ce qui a fait de ces jeux des succès indéniables : un gameplay simple et engageant, des commandes accessibles et le plaisir de la course au score. La version Atari VCS de Breakout : Recharged présente un contenu exclusif et est optimisée pour être jouée avec la toute nouvelle manette Atari Wireless Classic Joystick.

Breakout : Recharged et l'intégralité de la série Recharged sont réalisés en collaboration avec les développeurs Adamvision Studios et SneakyBox Studios.

La bande-son officielle d'Atari Recharged, créée par l'artiste et compositrice primée Megan McDuffee, est désormais disponible sur Bandcamp. McDuffee a créé la bande-son originale inspirée des années 80 pour la série.

Breakout : Recharged Caractéristiques principales :

Mode sans fin - Mettez votre finesse de casse-briques à l'épreuve.

Coopération locale - Qui a dit que Breakout était un jeu solo ? Plus maintenant !

Relevez le défi - Participez à une série de 50 niveaux de plus en plus difficiles qui mettent à l'épreuve même les joueurs les plus expérimentés.