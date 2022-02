Breakout: Recharged - La légende de l'Arcade disponible sur Nintendo Switch

Annoncé fin janvier, Breakout: Recharged, titre développé par Atari dans les années 70 vient de signer son grand retour sur Nintendo Switch. Proposant un habillage néon-futuriste et de nouveaux styles de gameplay, le titre est proposé au prix de 8,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

L'aïeul des jeux de casse-briques est de retour avec des défis qui comptent parmi les plus difficiles à ce jour ! Avec son look mis à jour, ses power-ups grisants et une nouvelle bande-son originale créée par la compositrice de jeux vidéo primée, Megan McDuffee, Breakout: Recharged atteint de nouveaux sommets de stimulation.

Breakout: Recharged changera à jamais ce que vous attendez d'un jeu de casse-briques. Le mode arcade sans fin et les 50 niveaux de défi pousseront vos aptitudes à leur extrême limite. Mais il ne s'agirait pas d'un jeu Recharged sans power-ups permettant de changer le cours de la partie. Vous pourrez compter sur l'aide de canons électriques, de missiles à tête chercheuse et d'explosifs en plus de la multiballe traditionnelle. Pour grimper aux classements mondiaux, il vous faudra faire appel à chacun des outils dans votre arsenal et faire preuve de réflexes rapides comme l'éclair. Caractéristiques principales : L'ancien se marie au nouveau : le gameplay classique de Breakout a été mis à jour avec des commandes améliorées et des effets visuels modernes Pouvoirs : détruisez des briques spéciales pour obtenir des power-ups qui transformeront votre pale, vous donnant un canon électrique, des balles explosives, un lance-missiles et plus encore Défi : relevez une série de 50 défis conçus pour tester les limites des joueurs les plus chevronnés Rivalisez : grimpez au sommet des classements mondiaux dans les modes arcade et les défis individuels Amenez un(e) ami(e) : jouez en coop local dans tous les modes - casser des briques est plus amusant à deux ! Prenez le rythme : balancez-vous au rythme de la bande-son originale composée par Megan McDuffee

Source : Nintendo