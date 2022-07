Bravery & Greed - Un nouveau mélange Brawler / Roguelike annoncé sur Nintendo Switch

Team17 vient d'annoncer ce jour un partenariat avec Rekka Games dans l'optique de sortir Bravery & Greed, mélange des genres Brawler et Roguelike sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu dans le courant de l'année 2022 , le titre vous proposera de jouer jusqu'à 4 joueurs en coop pour pouvoir venir à bout des différents donjons où vous attendent monstres mais aussi richesses. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Rappelant les jeux vidéo d'aventure classiques des années 1980 et 1990, Bravery & Greed propose quatre classes : l'agile voleur, le vaillant guerrier, l'excentrique sorcier et la puissante amazone, chacune dotée de compétences et de capacités uniques qui lui permettront de survivre assez longtemps pour piller tout ce qui lui tombe sous la main. Bravery & Greed propose plusieurs modes de jeu uniques dans lesquels les joueurs peuvent se lancer, notamment le mode Aventure - une campagne traditionnelle avec une variété d'environnements et d'ennemis à affronter ; le mode Horde - un défi croissant avec des vagues d'ennemis implacables ; et les modes JcJ pour que les joueurs puissent régler leurs rancunes dans des combats en tête-à-tête.

Caractéristiques principales de Bravery & Greed

Multijoueur : Amusez-vous en jouant jusqu'à quatre joueurs en ligne et en coopération locale, avec une variété de modes de jeu PvE et PvP.

Système de combat robuste : Paradez, esquivez et jonglez avec des capacités pour lancer des sorts destructeurs sur des ennemis puissants, des boss et même des alliés sans méfiance.

Classes : Choisissez parmi quatre classes différentes et uniques : le voleur, le guerrier, le sorcier et l'amazone, chacune possédant ses propres compétences et spécialités.

Des avantages qui modifient le gameplay : Quatre chemins différents vous attendent, chacun offrant des avantages qui affecteront le gameplay, mais attention, une fois qu'un chemin est choisi, le joueur y reste attaché jusqu'à la mort.

Objets : Les donjons caverneux de Bravery & Greed sont jonchés d'objets que les joueurs peuvent ramasser et équiper ; gants, bottes, amulettes et baguettes ont tous des affinités avec l'une des quatre voies, utilisez-les correctement pour obtenir un effet dévastateur.

Suiveurs PNJ : Cachés à travers les niveaux, des adeptes humanoïdes et animaux peuvent être acquis pour combattre aux côtés des joueurs, les aidant à atteindre l'or et les trésors qui les attendent.