Bravery and Greed - Le nouveau jeu de Rekka games et Team17 disponible sur Nintendo Switch

Annoncé en juillet dernier, le jeu vidéo Bravery and Greed signé Rekka games et Team17 vient de s'offrir une sortie ce jour sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous accompagné d'un descriptif complet.

Choisissez parmi 4 classes, prenez part à des combats profonds et efficaces, et découvrez une multitude de modes compétitifs ou coopératifs avec vos amis, en local et/ou en ligne. La richesse ou la mort !

Un système de combat complexe et efficace

De la puissante Amazone, au valeureux Guerrier, en passant par le Voleur agile ou le Sorcier excentrique (et son fidèle élémentaire), chaque classe possède un gamme de puissantes attaques combo. Parez, esquivez, et déchaînez des attaques spéciales destructrices pour vaincre des monstres, des boss, et même vos amis.

Des personnages personnalisables

Choisissez votre classe et prenez rapidement d'autres décisions qui changeront vos compétences. Les aspects du Chaos, de l'Ordre, des Ténèbres et de la Vie des arbres de compétences augmentent vos compétences et confèrent des capacités spéciales, et une myriade de butins rendra chaque partie unique et pleine de possibilités.

PvE et PvP

Explorez des paysages saisissants dans le mode Aventure, et frayez-vous un chemin à travers les biomes et les boss en quête de runes pour atteindre la Forteresse céleste. Faites équipe avec vos amis et repoussez des vagues d'ennemis dans le mode Horde ou réglez vos différends avec le mode PvP ou chacun pour soi.

La cupidité est infinie

Dans Bravery and Greed, débloquez du contenu et des améliorations incroyables en montant de niveau avec de l'or. Soyez cupide, ramassez des pièces, pillez des coffres, volez les bourses d'or de vos alliés en les réanimant, ou raflez le butin en premier après un combat. La richesse ou la mort !